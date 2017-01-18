東檢拍賣扣押物 小貨車最搶手

台東地檢署今天拍賣扣押物，滿滿的農村味，包括牛樟聚寶瓶、樹頭、小貨車，其中以小貨車最搶手，高出底價將近5倍賣出。

台東地檢署為落實刑法沒收新制及偵查中變價機制，今天拍賣去年底偵辦山老鼠扣押物，包括6個大小牛樟聚寶盆及小客車、小貨車各1輛。

台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，查扣的聚寶盆及車輛分別經行政院農業委員會林務局台東林區管理處及台東縣商業會實施鑑價，並訂定拍賣底價，以現場出價最高、且同意當日繳清價金者得標。

今天拍賣由主任檢察官鄧定強主持，有數10位民眾到場參與競標，除紅檜聚寶盆無人應買而流標外，其餘拍賣物均順利脫標，其中以小貨車拍賣競標最為激烈，最後以標價14萬6000元得標，超過底價3萬元甚多。

牛樟木聚寶盆底座，拍賣底價15萬元，最後2次減價以9萬元賣出。

原本期望年節將近，可以賣得好價錢的聚寶盆，意外乏人問津，總共拍賣得為36萬5500元，拍賣價金將入國庫保管。

檢察長王文德表示，為避免被告或第三人因犯罪而坐享犯罪所得，顯失公平正義，而無法預防犯罪，台東地檢署將陸續舉辦此類扣押物變價拍賣會，以落實刑法沒收新制及偵查中變價機制，澈底剝奪犯罪所得。1060118

(中央社)