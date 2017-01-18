副總統談年改：18趴 6年後利率歸零

國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁接受廣播專訪指出，領月退者，18%的修改規劃定為2年一期，分為三階段，調降為9%、6%、3%，每2年降一梯次；6年後利率%數歸零。

年金改革國是會議22日將於總統府登場。

副總統陳建仁昨天接受寶島聯播網鄭弘儀專訪，專訪內容今天下午將播出。寶島聯播網今天上午發出新聞稿。

談到18%優惠存款的由來跟改革方向，陳副總統說，民國49年就有18%，當初的銀行利率是12%，乘上1.5就是18%，是為了給當時薪資較低的公務人員比較好過生活。雖然後來銀行利率越來越低，但72年卻有道行政命令，公務人員的利率若低於18%，即定為18%。

陳副總統也說，年金改革原本打算將18%一刀砍下，但總統蔡英文有特別交代需對特定薪資族群設立地板，暫定兩方案，分為2萬5以下或3萬2以下，所以18%的修改並不會影響到這些族群。超過這個標準的薪資者，則會再定一個時期修改。

他說，18%的修改規劃定為2年一期，分為三階段，調降為9%、6%、3%，每兩年就降一梯次。若年金一次性領出，政府將會給予較低的降幅；若是月退者，便照原定幅度，6年後利率%數歸零。

副總統也舉例說明，現在的年金就是一隻體弱多病的鵝，每天卻又必須生超出牠負荷的大蛋，等到牠生病受不了死去，大家都沒蛋了；但若是一隻健康強壯，又只需要生出正常大小的蛋，且蛋還可以再孵出小鵝，如此便可綿延不斷。

他舉例，若一年輕人25歲開始工作，30年後55歲，除了政府撥補的退休金與自己繳交，再以壽命80歲估計，他可領25年。然而投資報酬率其實大概只足夠他領到65歲而已，65歲以後就會領到其他年輕人繳交的錢了。

他說，為了讓制度能永續建全，若退休年齡延後5年，自身繳交與政府協助的提撥由12%上升到18%，所得替代率由80%降到60%，費率適度提高，領取年齡延後，利率適度下降，如此制度即可大幅延長年金壽命。1060118

(中央社)