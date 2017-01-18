東芝考慮分拆快閃記憶體事業

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核子事業面臨數十億美元資產減值的東芝公司，正考慮分拆獲利表現佳的快閃記憶體事業來籌募資金。

根據彭博，東芝發言人說，東芝正考慮透過分拆挹注現金。東芝今天也在聲明中表示，分拆只是其中一個選項，目前尚未做任何決定。

日經新聞稍早曾引述未具名消息人士報導，東芝可能出售快閃記憶體事業20%股權，以籌募3000億日圓。

東芝股價聞訊一度勁揚4.9%，使12月中旬以來的逾30%跌幅縮小，當時傳出美國核電建設事業可能有數十億美元虧損的消息，使投資人大吃一驚。（譯者：中央社陳昱婷）1060118

(中央社)