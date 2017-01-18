春節安全維護工作 澎湖19日展開
取代「春安」的加強重要節日安全維護工作，澎湖縣警局19日晚10時同步展開，為期15天至2月2日結束，期間以確保春節年假一切平安，讓縣民平安快樂度新年。
澎湖縣警局長劉祥浤表示，106年加強重要節日安全維護工作，除以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」3大目標為主軸外，包括檢肅槍械、查緝竊盜、防搶竊扒、取締賭場、維護金融與兒少安全及防制交通事故、民眾舉家外出居住安全等，也都列為重點工作。
澎湖縣警局表示，106年加強重要節日安全維護工作期間，警局與各分局將結合移民署專勤隊、憲兵、校外會、海巡、岸巡、航警、港警及協勤義警、民防、義交、社區守望相助隊等單位，建構協調聯繫機制，營造「平安、祥和、快樂」的家園。
澎湖縣警局表示，為期15天的加強重要節日安全維護工作，將動員警力3327人、憲兵22人和協勤的民力661人次。1060118
(中央社)
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