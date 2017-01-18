賀川普就職 游錫(方方土)率團抵華府

由前行政院長游錫(方方土)率領，代表總統蔡英文出席美國總統當選人川普就職典禮的祝賀團今天抵達華盛頓，除了出席典禮外，也將拜會美國政學僑界。

游錫(方方土)與夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源，以及朝野立委陳亭妃、呂玉玲、柯志恩、林為洲、林昶佐和陳怡潔等，美東時間17日夜間由紐約搭乘火車抵達華府。

駐美代表高碩泰前往華府聯邦車站迎接。游錫(方方土)表示，來訪最主要是代表台灣的政府與人民，向美國新任總統川普（Donald Trump）表達由衷祝賀。大家都非常清楚，很多人也這樣說，台美關係現在處於歷史上最佳狀態。

游錫(方方土)說，美國最近幾年在大家努力下，有許多對台灣友善的決策，包括2017國防授權法案與6項保證成為國會決議案，參與國際民航組織、國際刑警組織等觀察員的支持案，可看出美國對台灣非常友善。

他強調，尤其這次川普與蔡總統通電話，川普稱蔡英文為台灣總統，這樣對台灣國際能見度提升幫助非常大。

游錫(方方土)說，不過台灣對川蔡通電話非常的低調，如果川普沒有主動曝光，事實上大家也不知道。他指出，像這樣的舉動會不會影響一中政策改變，「我們不知道，還在觀察」，但這樣對台灣能見度提升，很多人說5億或10億美元都買不到。

游錫(方方土)還表示，蔡總統這次過境美國，不管是政府與人民，在過境上的禮遇都是超高規格，所以這次是向川普與美國人民表達祝賀之意外，也向美國政府表達感謝。

祝賀團在華府期間，除了出席20日的正副總統川普與彭斯（Mike Pence）就職典禮外，也將與美方政要與國會議員會晤，並拜會智庫與僑界等。1060118

(中央社)