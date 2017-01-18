黨魁之爭開打 吳敦義：有人建議我切割馬
前副總統吳敦義今接受《POP搶先爆》專訪時，被問到前總統馬英九是否支持，以及前國安會秘書長金溥聰在黨魁選舉操盤等。吳敦義說，這都是子虛烏有的揣測，強調他在國民黨秘書長與行政院長任內，得到馬充分信任與支持。他更自爆，「有人建議他要切割（馬），我說不可能切割（馬）」。後媒體詢問是誰建議切割，吳未回應，隨即離開。
吳敦義說，若不是馬英九擔任黨主席時提名他當秘書長，他怎麼能夠讓接下來國會大選，達到將近78%席次，怎麼在總統大選大贏200多萬票；若不是馬英九提名他當行政院長，怎麼可以讓他在兩年半中締造好成績。主持人黃光芹進一步追問，馬到底支不支持你？吳敦義說「你可以揣測」。
不過馬辦發言人徐巧芯今罕見表態，「馬前總統沒有特定支持的黨魁人選」。
針對馬辦回應否是自己揣測的結果？吳敦義受訪時說，他從不去預感或判斷誰的看法，支持他與別人的人都很多，作為一位受黨栽培、國家栽培者，如果是大咖的話，一定會用公平心情看待這次選舉，這是很自然的事情。
吳敦義表示，如果南投縣長有三、五個人要參選，他也會支持循公平公開公正取得提名權的人，這毫無疑問，沒有任何困難。
(中時)
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