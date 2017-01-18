劉德華泰國拍廣告墜馬 遭踩腰脊骨裂

劉德華驚傳泰國墜馬。（圖／中時資料照片）

劉德華15日出席向太慶生派對，隔天飛到泰國拍廣告。（圖／取自向佐JackyHeung、深雪zita微博）

劉德華驚傳在泰國墜馬。(影／中天）

劉德華驚傳泰國墜馬！本周出發去泰國拍攝新廣告的華仔，傳出在郊區拍攝一場騎馬畫面時，馬兒突然不受控制發狂，華仔因此不慎墜馬，據香港《蘋果日報》報導指出，馬隻還因踩到華仔腰脊，導致他腰脊骨裂，而他也已搭乘醫療專機回港診治。

劉德華日前為新片《長城》宣傳，15日返港出席好友向太陳嵐生日派對，16日就出發到泰國，豈料就發生意外，據當地一名製作人龍哥表示，當時現場有好幾匹馬，而華仔騎的馬忽然失控將他拋下，他被馬蹄踩到，據悉傷勢嚴重，廣告也要暫停拍攝。

之後他被送往泰國醫院就醫，隨即轉診，坐醫療專機回港，回家鄉接受醫生進一步治療，然媒體詢問劉德華方面，暫時未獲回應。

(中時電子報)