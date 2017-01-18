全班打0分 醫師：老師應注意情緒管理
世新大學一名老師不滿學生評價教學「稍嫌空洞」，將全班打0分；精神科醫師楊聰財分析這起事件研判，這名老師應有情緒管理問題，選擇不適當、離譜的方式抒發。
世新大學教授影音剪輯選修課程郭姓老師，日前因不滿一名學生，在期末問卷上評論課程教學內容「稍嫌空洞」，又因問卷匿名機制無法得知是哪一名學生下的評語，憤而將全班成績都打0分，還在臉書（Facebook）揚言，還有2班學生成績未打，威脅也要打0分，引起軒然大波。
開業精神科醫師楊聰財中午受訪時表示，從事發經過分析，這名老師應該有情緒管理問題。當遇到負面評價時，都會不開心、憂鬱、有受挫感，但這名老師不僅把全班學生都打成0分，還揚言下學期不教，做出影響收入的判斷，做法不合理。
楊聰財說，自信心不夠的人，也會比較在意別人的評論，但別人要怎麼評論沒辦法約束，當接受到負面的評價，可以用正向的方式抒壓，如找朋友訴苦、做些開心的事情轉移注意力。
現代社會繁忙，楊聰財說，近年來因情緒管理就診的民眾有逐漸增加，因為生活、經濟壓力大，如果沒有適切的排遣方法，就容易暴怒、衝動，甚至有些人會有肢體衝突。
楊聰財說，如果遭遇不開心的事情，建議可以先洗把臉，冷靜一下，或在手上戴橡皮筋，用「疼痛中止法」彈自己，提醒不要衝動；最好是轉移注意力，不要集中在受挫事件。
不過，楊聰財也說，正確的抒壓方法應該從平常就做起，「說、唱、做、寫」，找人說說話、唱唱歌、做運動或腹式呼吸、每天寫日記，紀錄當天的事情，也可以幫自己釐清。1060118
(中央社)
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