川普效應？傳甲骨文將裁北京200職缺

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美國科技廠商甲骨文傳出將裁減北京研發單位約200個職缺，有員工被要求在3月31日前離職，引發外界聯想這是否呼應美國總統當選人川普力促美國製造業回流本土。

大陸澎湃新聞則報導，甲骨文公司表示，此為公司全球戰略調整，其他地區均有涉及，跟川普上台無關。

北京商報今天報導，1月14日上午，甲骨文北京研發部門傳出大多數員工都收到電子郵件，信中說明由於市場變化，公司要開始整合各研發中心，並且北京將會進行裁員，被裁人員必須在2017年3月31日前離職。

美國總統當選人川普揚言上台後，將採取各種手段使製造業回流美國本土，也在高科技產業領域採取動作，使美國的跨國高科技企業在海外開始縮減人力，並將相關職位撤回美國。

報導指出，早在一個月前，甲骨文北京研發部門就已經有十多人被告知裁員。這次又有200多人同時收到這封措辭嚴謹的公開信，說明甲骨文北京雲端運算儲存的相關研發團隊要全部裁員。

甲骨文去年12月發布了2017財年第二季財報。報告顯示，甲骨文第二財季總營收為90.35億美元，與上一年度同期的89.93億美元相比持平；淨利潤為20.32億美元，與上一年度同期的21.97億美元相比下降8%。1060118

(中央社)