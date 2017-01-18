風光駐日3年 卡洛琳甘迺迪卸任
美國駐日大使卡洛琳．甘迺迪於奉派駐日3年後，今天卸任。她在日本受到宛如名流般歡迎，儘管期間沖繩美軍基地人員不定期捅簍子，但她任內仍促成美日關係深化。
美聯社報導，身為已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）之女的卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy），2013年11月抵日履新時，受到有別一般公使的歡迎。當時她乘馬車赴皇居向日皇呈遞到任國書，上千圍觀者夾道拍照，全程還由日本公廣的NHK現場直播。
她上任之初，美駐日大使館就因日相安倍晉三參拜供奉二次大戰戰犯的靖國神社，發聲明表示遺憾，隨後她又在推特嚴厲抨擊日本獵捕海豚的行為。
不過在她駐日期間，分屬政治光譜兩端的保守派日相安倍，與自由派的美國總統歐巴馬建立互信關係。她的政績還包括去年5月，促成歐巴馬歷史性地訪問曾於1945年遭原子彈轟炸的廣島；去年底安倍前往悼念1941年日軍所偷襲的珍珠港做為回訪時，她也陪同在場。
做為首位美國駐日女性大使，卡洛琳．甘迺迪還致力推動婦女與男女同志、雙性戀及跨性別（LGBT）權益。她也曾訪視2011年東日本大地震時遭海嘯重創的日本東北地區。
59歲的卡洛琳．甘迺迪卸任後將返回曼哈頓住處與丈夫團聚，目前也暫未公布日後計畫。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。