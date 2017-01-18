風光駐日3年 卡洛琳甘迺迪卸任

美國駐日大使卡洛琳．甘迺迪於奉派駐日3年後，今天卸任。她在日本受到宛如名流般歡迎，儘管期間沖繩美軍基地人員不定期捅簍子，但她任內仍促成美日關係深化。

美聯社報導，身為已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）之女的卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy），2013年11月抵日履新時，受到有別一般公使的歡迎。當時她乘馬車赴皇居向日皇呈遞到任國書，上千圍觀者夾道拍照，全程還由日本公廣的NHK現場直播。

她上任之初，美駐日大使館就因日相安倍晉三參拜供奉二次大戰戰犯的靖國神社，發聲明表示遺憾，隨後她又在推特嚴厲抨擊日本獵捕海豚的行為。

不過在她駐日期間，分屬政治光譜兩端的保守派日相安倍，與自由派的美國總統歐巴馬建立互信關係。她的政績還包括去年5月，促成歐巴馬歷史性地訪問曾於1945年遭原子彈轟炸的廣島；去年底安倍前往悼念1941年日軍所偷襲的珍珠港做為回訪時，她也陪同在場。

做為首位美國駐日女性大使，卡洛琳．甘迺迪還致力推動婦女與男女同志、雙性戀及跨性別（LGBT）權益。她也曾訪視2011年東日本大地震時遭海嘯重創的日本東北地區。

59歲的卡洛琳．甘迺迪卸任後將返回曼哈頓住處與丈夫團聚，目前也暫未公布日後計畫。1060118

(中央社)