龔清概涉嫌收賄 將在河南受審

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中國大陸河南省高級人民法院院長張立勇今天表示，中共遼寧省委前書記王(王民)、中國大陸國務院台灣事務辦公室前副主任龔清概等省部級官員職務犯罪案件將在河南審理。

河南大河網報導，河南省第12屆人民代表大會第7次會議18日舉行第2次全會，張立勇代表河南省高級人民法院向大會報告工作。

張立勇在報告中提到，王(王民)、龔清概、中國大陸司法部前政治部主任盧恩光、山東省濟南市前市長楊魯豫等省部級官員職務犯罪案件將在河南審理。

中共中央紀律檢查委員會2016年1月19日宣布，龔清概涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。

中共中紀委同年4月21日公布，龔清概遭開除黨籍及公職（雙開），並指他「嚴重違反政治紀律，對抗組織審查，長期搞迷信活動」。

中國大陸最高人民檢察院同年12月30日公布，河南檢察機關對龔清概涉嫌受賄案提起公訴。檢方指控，龔清概利用職務之便為他人謀取利益，索取、非法收受他人巨額財物。

龔清概曾長期在福建任職，歷任中共晉江市委書記、中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會書記兼管理委員會主任等職，被視為是中共總書記習近平的人馬。1060118

(中央社)