屏東40社團發聲 要高鐵南延屏東
40個屏東專業社團今天聯合發表聲明及連署，要求高鐵南延屏東，他們在聲明中指出，台灣高鐵通車10年，已建構西部走廊1日生活圈，但「屏東縣完全被摒除在外」。
包括工商團體、農會、律師、宗教團體代表等40個專業社團齊聚為高鐵南延屏東發聲及連署，聲明中表示，高鐵營運10年，不但造成台灣島內運具的改變，北高航線因而消失，也建構台灣西部廊道1日生活圈的經濟型態，但「屏東縣完全被摒除在外」，至今仍在苦苦等候。
聲明中也表示，屏東人永遠因為交通建設跨不過高屏溪，而得忍受「回家，好難」，更嚴重的影響投資意願，削弱競爭力，屏東居住人口84萬人，觀光遊客超過千萬人次，這樣的潛在運輸人口，足夠做為高鐵南延，完成西部走廊最後一哩路的理由，希望中央正視並回應。
屏東縣觀光協會副理事長劉守國指出，屏東有很好的觀光條件，最大的阻力就是交通，如果高鐵來屏東，屏東爭取觀光或百業才有足夠條件。
屏東縣農會理事洪華進說，農民要到北部行銷，不是得半夜出門就是要提前1天北上，花費的成本比別人還要高，中央一定要設法彌平這其中的差距。
除了40個專業社團進行連署外，昨天縣議會發起的「高鐵南延屏東」公民連署，今天也在各議員服務處、車站等公共場所連署。1060118
(中央社)
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