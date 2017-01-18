求教兩大聯盟強投 藤浪晉太郎拚進化

藤浪晉太郎向兩大前輩討教，期望投球表現更上一層樓。(美聯社資料照)

去年終止連三年10勝紀錄，鋒芒完全被大谷翔平蓋過的藤浪晉太郎，為力求突破，季後參加達比修開辦的訓練營，向達比修有、田中將大討教，盼找到「超一流的動作」，經動作修正後，正備戰世界棒球經典賽(WBC)的他，昨進行今年首次牛棚練投，對新動作滿意的說，「投起球感覺更穩定了。」

同梯不同命，當初以甲子園冠軍投手之姿，風光加盟阪神的藤浪，儘管自新秀年起，連續三年拿下10勝，但關注度卻完全不及同梯進職棒的大谷。上賽季更陷入低潮，僅拿7勝不說，還苦吞11敗；比起2015年賽季投199局送出82保送，去年只投169局，卻投出70次保送，控球顯然出現問題。

「改了左手的使用方法，」藤浪接受兩個前輩指導，透過讓左手向前延伸更多，以解決左肩容易過度右偏的毛病，「現在得盡可能讓動作簡潔，讓投球時候不要浪費過多的力氣。」昨首次用新動作練投，他感覺動作更穩定，「如果投球時能保持平衡，更能找到自己的投球步調。」

(中時電子報)