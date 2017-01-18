馬無特定支持人選 吳敦義：不去預感判斷

前總統馬英九辦公室今天表示，黨主席選舉，馬英九沒有特定支持的人選。前副總統吳敦義今天表示，他從不去預感或判斷，如果是大咖，一定會用公平心情看待選舉。

吳敦義中午接受廣播專訪時指出，如果沒有前總統馬英九提他當黨秘書長、行政院長和副總統，怎麼會有行政院長任內的政績，「有人跟我建議要切割，我說不可能切割」。

主持人問選黨主席是否會得到馬英九支持，吳敦義說，「你可以揣測」。

馬英九上午出席公開活動被問到黨主席會支持誰，沒有回應。馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，馬英九沒有特定支持的人選，但非常認同前國民黨主席吳伯雄的理念，以黨的大我為重，放下小我盤算。

吳敦義會後受訪指出，他從來不去預感判斷，支持他的人很多，支持別的人也很多，作為受黨、國家栽培的，如果是大咖，一定會用公平心情看待選舉，如果問現在爭取南投縣長有3個、5個會支持誰，「我也不會說支持誰」，會支持一個循公平公正取得提名權的人，這是正常狀況，毫無疑問、沒有任何困難。1060118

(中央社)