海軍岸置雄二飛彈 對航艦具致命殺傷力

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中共航空母艦遼寧號繞台後，國軍展出對航艦具有致命性殺傷力的雄二飛彈。目前海軍海鋒機動中隊有4輛飛彈車，佈署有4聯裝雄二飛彈，標準射程可達80海里。

國防部舉行國軍春節加強戰備媒體參訪活動，今天早上由海軍規劃在去年12月派任首位二級艦女性艦長的中平軍艦擔任操演艦，過程中，配合海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車完成泛水搶灘及戰術挺進，展現出操演絕佳默契與熟練度。

海軍並展示機動雷達及飛彈車戰術放列，接替雷達及完成待射姿態與戰管演練，展現機動車組高機動轉移、放列及攻擊作戰能力；接著由S-70C反潛直升機戰技展示。

海軍今天並展出機動飛彈車，海鋒機動中隊少校中隊長陳冠齊說，車上有四聯裝彈架，配備雄二飛彈，標準射程是80海里，機動中隊配備有4輛飛彈發射車。

陳冠齊說，海鋒中隊配備飛彈發射車的主要目的是作戰時可以快速進入作戰有利位置，聯合海上支隊和岸置火力，打擊海上目標；海鋒中隊是海軍唯一岸置機動化部隊，也是最先進的岸置機動化部隊。

海鋒機動中隊除了飛彈發射車之外，還編組有射控指管車、指揮車和通信中繼車，並且可搭配海上監偵指揮部的機動雷達車，隨時監控台灣本島周邊海域。

除了岸置飛彈部隊之外，海軍的S-70C反潛直升機也能在接獲命令30分鐘內緊急起飛，針對台海周邊海域進行水面集水下目標的偵蒐識別，協同空軍P-3C巡邏機執行反潛、反水面、護航和聯合截擊等任務，以維護台灣周圍海上航行的安全。1060118

(中央社)