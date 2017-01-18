海軍岸置雄二飛彈 對航艦具致命殺傷力
中共航空母艦遼寧號繞台後，國軍展出對航艦具有致命性殺傷力的雄二飛彈。目前海軍海鋒機動中隊有4輛飛彈車，佈署有4聯裝雄二飛彈，標準射程可達80海里。
國防部舉行國軍春節加強戰備媒體參訪活動，今天早上由海軍規劃在去年12月派任首位二級艦女性艦長的中平軍艦擔任操演艦，過程中，配合海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車完成泛水搶灘及戰術挺進，展現出操演絕佳默契與熟練度。
海軍並展示機動雷達及飛彈車戰術放列，接替雷達及完成待射姿態與戰管演練，展現機動車組高機動轉移、放列及攻擊作戰能力；接著由S-70C反潛直升機戰技展示。
海軍今天並展出機動飛彈車，海鋒機動中隊少校中隊長陳冠齊說，車上有四聯裝彈架，配備雄二飛彈，標準射程是80海里，機動中隊配備有4輛飛彈發射車。
陳冠齊說，海鋒中隊配備飛彈發射車的主要目的是作戰時可以快速進入作戰有利位置，聯合海上支隊和岸置火力，打擊海上目標；海鋒中隊是海軍唯一岸置機動化部隊，也是最先進的岸置機動化部隊。
海鋒機動中隊除了飛彈發射車之外，還編組有射控指管車、指揮車和通信中繼車，並且可搭配海上監偵指揮部的機動雷達車，隨時監控台灣本島周邊海域。
除了岸置飛彈部隊之外，海軍的S-70C反潛直升機也能在接獲命令30分鐘內緊急起飛，針對台海周邊海域進行水面集水下目標的偵蒐識別，協同空軍P-3C巡邏機執行反潛、反水面、護航和聯合截擊等任務，以維護台灣周圍海上航行的安全。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。