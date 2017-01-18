泰豐落塵 桃市空氣品質普通到良好

泰豐輪胎大火造成落塵，但桃園市政府環保局根據檢測，桃園市空氣品質都是介於普通至良好之間，民眾不需要太過擔心，仍呼籲有呼吸道疾病或過敏體質民眾，外出時請戴上口罩。

環保局今天上午起派出50名清潔隊員，分別前往中壢、平鎮區8所國中小學，協助清理大火後的落塵，清潔隊員並以手持掃把、拖把和水管噴槍，清理現場環境，並且派出洗街車，執行道路清洗作業。

環保局長沈志修表示，根據環保署空氣品質監測網最新發布的空氣品質指標，目前桃園市各測站的空氣品質指標都是介於普通至良好之間，市民不需要太過擔心，但若有過敏性體質、氣喘及呼吸道與心血管疾病的民眾如需外出時，可使用一般的活性碳或外科口罩做自我防護。1060118

(中央社)