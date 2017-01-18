綠點高新科技捐贈德國進口高速切削中心機等給台中高工

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台中高工校長黃維賢（右）與綠點高新科技公司副總經理劉勝彰（左），雙方簽署產學合作意向書，由教育局長彭富源（中）見證。（陳世宗翻攝）

台中高工與綠點高新科技產學合作，綠點高新科技捐贈德國進口高速切削中心機、日本進口放電加工機等，捐贈儀式今日在台中高工舉行。（陳世宗翻攝）

為培育中部產業人才，台中高工與綠點高新科技產學合作，綠點高新科技捐贈德國進口高速切削中心機、日本進口放電加工機等，捐贈儀式18日在台中高工舉行；教育局長彭富源親自出席為捐贈儀式揭牌，並見證雙方產學合作簽署「合作意向書」。

彭富源表示，全球已邁入知識經濟、工業4.0時代，台中市擁有產值豐富的工具機、航太工業及精密機械等特色產業，加上人文薈萃、商業活動蓬勃發展；市府為此推動產學合作、縮短學用落差、媒合青年投入產業的「青年希望工程」，為臺中市發展「智慧機械之都」奠定基礎。

綠點高新科技股份有限公司憑藉豐富的設計、生產和產品管理經驗，幫助客戶將概念轉變成產品，讓客戶跳出傳統市場思維，開拓新商機。其智慧數位供應鏈解決方案則幫助客戶更快、更具成本效益地將產品帶入市場，幫助客戶成為行業變革的推動者；另為全球智慧型手機零組件製造領導廠商，並積極朝向通訊、光電、汽車產業發展。

教育局表示，台中高工參加(105)學年度榮獲全國工業類學生技藝競賽榮獲6金、4銀、5銅、18金手獎、12優勝，表現亮眼；此次綠點高新科技股份有限公司與台中高工合作，培育高素質技術人才，善盡企業對社會之責任，堪為技職教育產學合作之楷模與典範，希望未來產學合作能強化學生實作能力、與企業實務接軌，培育更多菁英。

(中時)