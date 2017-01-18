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綠點高新科技捐贈德國進口高速切削中心機等給台中高工

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產學攜手培育技職精英綠點高新科技捐贈德國進口高速切削中心機等給台中高工
台中高工校長黃維賢（右）與綠點高新科技公司副總經理劉勝彰（左），雙方簽署產學合作意向書，由教育局長彭富源（中）見證。（陳世宗翻攝）
產學攜手培育技職精英綠點高新科技捐贈德國進口高速切削中心機等給台中高工
台中高工與綠點高新科技產學合作，綠點高新科技捐贈德國進口高速切削中心機、日本進口放電加工機等，捐贈儀式今日在台中高工舉行。（陳世宗翻攝）

為培育中部產業人才，台中高工與綠點高新科技產學合作，綠點高新科技捐贈德國進口高速切削中心機、日本進口放電加工機等，捐贈儀式18日在台中高工舉行；教育局長彭富源親自出席為捐贈儀式揭牌，並見證雙方產學合作簽署「合作意向書」。

彭富源表示，全球已邁入知識經濟、工業4.0時代，台中市擁有產值豐富的工具機、航太工業及精密機械等特色產業，加上人文薈萃、商業活動蓬勃發展；市府為此推動產學合作、縮短學用落差、媒合青年投入產業的「青年希望工程」，為臺中市發展「智慧機械之都」奠定基礎。

綠點高新科技股份有限公司憑藉豐富的設計、生產和產品管理經驗，幫助客戶將概念轉變成產品，讓客戶跳出傳統市場思維，開拓新商機。其智慧數位供應鏈解決方案則幫助客戶更快、更具成本效益地將產品帶入市場，幫助客戶成為行業變革的推動者；另為全球智慧型手機零組件製造領導廠商，並積極朝向通訊、光電、汽車產業發展。

教育局表示，台中高工參加(105)學年度榮獲全國工業類學生技藝競賽榮獲6金、4銀、5銅、18金手獎、12優勝，表現亮眼；此次綠點高新科技股份有限公司與台中高工合作，培育高素質技術人才，善盡企業對社會之責任，堪為技職教育產學合作之楷模與典範，希望未來產學合作能強化學生實作能力、與企業實務接軌，培育更多菁英。

(中時)

關鍵字：合作科技台中高工高工綠點
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