林佳龍：讓台中綠空鐵道為城市創造驚奇

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台中鐵路高架化第一階段已完成，台中市長林佳龍（圖）18日前往美國紐約參觀空中鐵道公園（The High Line Park），他說，要讓台中舊城區的空中廊道成為城市的驚奇。（市府提供）中央社記者廖壬楷傳真 106年1月18日

台中鐵路高架化第一階段已完成，台中市長林佳龍今天前往美國紐約參觀空中鐵道公園（The High Line Park），他說，要讓台中舊城區的空中廊道成為城市的驚奇。

美國總統當選人川普(Donald Trump)將於美東時間1月20日就職，台灣組成跨黨派就職典禮代表團參與，由前行政院長游錫(方方土)擔任團長，林佳龍也隨行參加，一行人今天前往參觀紐約空中鐵道公園。

林佳龍向代表團團員介紹台中綠空鐵道，他說，台中中區正在進行綠川整治，搭配這條空中鐵道花園貫穿干城園區、糖廠公園、鐵道園區、酒廠文創園區、刑務所園區等，讓市民行走在空中，猶如進入台中百年城市的時光隧道。

林佳龍表示，台中的綠空鐵道將比紐約的空中鐵道公園更綠，會更符合台中市民的生活型態，不僅可以在上面散步休憩，也可以在空中騎自行車。台中這條綠空鐵道將穿越住宅區，也將會改寫周邊的住宅生活樣貌，不但提升生活品質，更增加市民休憩空間。

台中市政府指出，台中綠空鐵道軸線計畫規劃保留台糖糖廠北側到刑務所間1.6公里的舊鐵道，打造成為綠色步行及自行車騎乘空間，並串聯周邊景點，帶動中區再生。

計畫分為南北側，其中北側部分，將透過舊鐵道的騰空廊帶，加強設計人行及自行車系統，串聯糖廠並競合與台中車站新站的空間介面設計，將車站人潮引流至糖廠、干城地區，完善整體人行空間與動線。

南側部分則將保留民生路及正義街地下道等駁坎、鐵軌、跨路鐵橋及部分鐵道號誌設施，進行綠化及鐵道環境氛圍塑造；區內保留的駁坎將檢討鐵道高架化後原台中火車站前後站空間的縫合與連結，串聯至南段演武場刑務所及日式典獄長宿舍群。1060118

(中央社)