甘比亞進入緊急狀態 旅行社撤離客戶

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甘比亞總統賈梅（Yahya Jammeh）在卸任前幾天宣布全國進入緊急狀態，英國和荷蘭旅遊公司今天趕緊將數千名遊客撤離。

法新社報導，賈梅昨天在國家電視台宣布全國進入緊急狀態，因為「去年12月1日舉行的總統選舉和甘比亞內政，都史無前例受到龐大的外國勢力干涉」。

根據甘比亞憲法，若經國會認可，緊急狀態可持續長達90天。國會消息人士告訴法新社，國會已於昨晚通過實施緊急狀態。

美國華府方面，國務院要求賈梅「將政權和平移交」給反對黨總統當選人巴羅（Adama Barrow）。巴羅目前人在塞內加爾，計畫待在當地直到明天依計畫就職上任為止。

英國旅遊公司通濟隆集團（Thomas Cook）表示，「已實施將所有英國客戶帶回國的應變計畫」，以及安排儘快將多達3500名遊客從班竹（Banjul）機場撤離。

通濟隆集團在聲明中表示：「我們將在48個小時內，展開另派飛機到班竹機場的計畫。」

荷蘭旅遊公司荷蘭途易公司（TUI Nederland）告訴法新社，將把「約800名」客戶帶回國。（譯者：中央社陳昱婷）1060118

(中央社)