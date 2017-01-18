年金改革 高教工會籲正視私校師
高教工會今天呼籲政府推動年金改革，應重視大專私校教師所得替代率不足、年金不對等等議題。
高教工會秘書長陳政亮表示，大專私校教師佔7成，與公校教師的勞動條件、退休金都有很大差距。觀察整場年金改革，政府都沒有回應私校教師議題。
為此，高教工會發起連署，目前已有來自96校、超過千位教師響應。台師大英語系教授黃涵榆表示，教育服務不分公私，大學勞動狀況越來越差，政府又一直要延後教師退休年齡，強化原本就不公平的勞動結構。
高教工會指出，本週末年金改革國是會議，將會帶著連署書進入會場，要求政府正視私校教師，如果未獲回應，會有進一步行動。1060118
(中央社)
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