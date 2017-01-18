遭海盜挾持輪機長獲救感恩 吃素助人

遭索馬利亞海盜挾持、囚禁將近5年的輪機長沈瑞章，有感於在海上兩次大難不死，日前在一貫道道親見證下，決心餘生吃素，並以感恩的心情，捐出自己、幫助別人。

遭索馬利亞海盜囚禁近5年的輪機長沈瑞章，經過2個月的休養，氣色明顯很好多，體重從原本的57.9公斤，他今天受訪說，「胖了約10公斤」。

沈瑞章擔任阿曼籍漁船「Naham3號」輪機長，2012年3月26日，索馬利亞當地時間深夜1時多，海盜分2艘快艇約12人，手持AK-47突擊步槍從左後舷逼近，搶劫漁船，挾持所有船員囚禁。

沈瑞章說，他離開台灣1672天，當飛機降落桃園機場那刻，內心相當激動，感謝上蒼給他重生，與家人團圓的機會。

能夠回台灣與妻女團聚，要感謝台灣許多貴人的幫助；沈瑞章說，他一直思索「餘生要如何捐出自己，幫助別人」。

沈瑞章說，他年輕時不是乖孩子，賺錢也沒有拿錢回家孝順父母，在索馬利亞被海盜拘禁時，除了想太太、女兒外，就是想到年輕時不孝順父母這件事，最讓他懊悔不已。最後想要奉親時，已經樹欲靜而風不止了。

提到未來是否還想跑船，沈瑞章說，「捕魚是最快樂的事，但全家族都反對」，他會找陸上的工作，只求能溫飽餬口，「以前太自私，我會更珍惜一家團聚時光」，也學會選擇原諒、淡忘，未來會積極投入公益活動，「這條命是台灣人給我的」。

沈瑞章有感於在海上兩次大難不死，日前在一貫道道親見證下，決心餘生吃素，並以感恩的心情，捐出自己、幫助別人。他說，已經有數場的公益演講邀約，雖然口才不好，但仍想要分享人生的經歷，鼓勵大家勇於奮鬥、珍惜生命。

沈瑞章今天在女兒沈榕華陪伴下出席記者會。

當初，獲悉父親釋放，沈榕華接電話時說，「爸爸，你快回來，不要再跑船了，我快要畢業工作了，我可以養你，不要那麼累」。沈榕華接獲父親電話時，哭著說「爸爸，我好想你」。

沈榕華今天感謝各界的營救與關心。她說，好像作夢一樣，爸爸可以回家真好。她與父親手持全家合影的全家福照片，以及姊妹與爸爸合影，感謝外界關心，並強調今後會更珍惜相聚的日子。

沈瑞章育有2個女兒，大女兒沈榕恩就讀的是護理系，畢業後在某醫院擔任護理師，小女兒正在中部的大學念護理系，即將畢業。沈瑞章是為了籌措女兒教育經費才跑船。1060118

(中央社)