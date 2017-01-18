導演趙德胤返台科大　鼓勵學弟妹多修通識課

導演趙德胤(右)回母校台科大指導設計系學弟妹畢業製作。（台科大提供）

導演趙德胤以電影《再見瓦城》獲得第53屆金馬獎「年度台灣傑出電影工作者」，近日他受邀重返母校台灣科技大學，指導設計系學弟妹進行畢業製作，並分享電影工作經驗談。

趙德胤生於緬甸，16歲來到台灣就學，高職畢業後，便進入台科大設計系就讀，並繼續升學攻讀碩士，在台科大一待就是七年；其大四畢業製作劇情短片《白鴿》入圍7大國內外影展，對於未來投入電影工作有很大的幫助。

趙德胤表示，當年拍攝畢業作品《白鴿》，找場地、找演員，甚至是買便當、買保險、看天氣等工作都是自己一人完成，也曾在5周內找了100位女生演員與100套衣服，讓他認為電影工作大不易，不論是所有的聯繫與安排都需要良好的時間控制與管理，也需要應變能力及抗壓性。

趙德胤認為，在台科大接受技職教育的過程，對他來說很重要，一切仰賴自己動手做且獨立完成，造就了他後來可以獨立且快速的完成一部電影作品。

被問起拍攝電影的訣竅，他認為同學們論述、思辨能力要好，不能只有專業、更要有好奇心，要有許多不同的知識及創新的思維。而他在當時利用在台科大的就學期間，妥善利用圖書館資源，不僅大量借閱DVD，看了大量的影視作品，更瀏覽各式各樣不同的雜誌及書籍，「讀書看影片並不是有目的的，而是培養興趣、不斷累積、潛移默化的累積自己的養份。」

趙德胤說「當學生是最美好的事情，要好好珍惜」，其實從大學畢業幾乎都在工作，很少再有機會去學些什麼，因此，在學校很好奇去接觸各種領域的東西很重要；而他在唸書時就是修了大量通識課，從文學、哲學、音樂，到國際法、法文等，把通識課當專業課程一樣重視。

台科大設計系學生羅翊文表示，趙德胤導演告訴他們每天都要主動完成一件事情，要真的去做而不只是空想，要化被動為主動去解決事情，這個態度對她不管是執行畢製或做其他事情都很受用；雖然設計系對電影著墨不多，看到趙德胤出身設計系，後來從事的是電影工作，讓她覺得什麼都是有可能的！未來也想繼續拍電影，朝導演之路前進。

(旺報)