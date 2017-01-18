直播》旺報台商論壇：陸版肥咖條款台商保財之道

陸版肥咖條款台商保財之道

旺報台商論壇：陸版肥咖條款台商保財之道

有中國版的「肥咖條款」之稱《非居民金融帳戶涉稅信息調查辦法》，在台商圈更引起了相當大的震撼，特別是最近兩岸關係氛圍，不少台商擔心，過去沒有確實完稅的收入，會因此曝光，台商恐陷入查稅風暴。今日旺報於台北舉辦旺報台商論壇：陸版肥咖條款台商保財之道。面對未來大陸可能的大追稅，台商將如何應對？

■台商論壇

陸版肥咖條款台商保財之道

一、論壇宗旨：

台灣金管會於去年底宣布，台美已於美東時間12月22日簽署「美國外國帳戶稅收遵從法（FATCA，肥咖條款）」合作協定，未來在台擁有美國籍或是綠卡的台灣人，恐將面臨被查稅的壓力；而在台美宣布合作後，「陸版」的肥咖條款《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》也在今年1月1日上路，未來台商個人在大陸的所有金融帳戶加總餘額只要超過人民幣600萬元（約新台幣2,800萬元）就會被清查。

針對「陸版肥咖條款」議題，旺報於1月18日(三)下午兩點半在旺旺中時媒體大樓的二樓第一會議室，舉辦「台商論壇─陸版肥咖條款台商保財之道」，論壇邀請到兩岸三地財務管理顧問─許雪婷、台企聯常務副會長─曾欽照、台北市不動產開發同業公會理事長─陳春銅、創意家行銷股份有限公司董事長─王明正….等四位專家，將就1.何謂肥咖條款 2.陸版肥咖條款上路，到底哪些人中槍 3.天羅地網查稅，台商如何因應 4.肥咖保財，為何台房產成首選？等四項議題進行討論。希望可以提供來往兩岸的台商對「陸版肥咖條款」有更深入的認識及因應之道！

二、時間：1月18日(三) 下午14點30分至16點

地點：旺旺中時媒體大樓(台北市萬華區艋舺大道303號2樓第一會議室)

三、討論議題：

1.何謂肥咖條款?

2.陸版肥咖條款上路，到底哪些人中槍?

3.天羅地網查稅，台商如何因應?

4.肥咖保財，為何台房產成首選？

四、論壇主席：王綽中（旺報總編輯）

論壇主持人：陳秀蘭 (旺報副總編輯)

五、與談嘉賓：

王明正（創意家行銷股份有限公司董事長）

陳春銅（台北市不動產開發同業公會理事長、良茂建設公司董事長）

許雪婷（兩岸三地財務管理顧問）

曾欽照（多威電子公司董事長、台企聯常務副會長）

六、議程：

時間 與談人 議題

14:30~14:35 王總編輯致詞

14:35~14:40 合影

14:40~15:00 許雪婷顧問 何謂肥咖條款?陸版肥咖條款哪些人中槍

15:00-15:15 曾欽照董事長 台商如何看待肥咖條款?因應之道?

15:15~15:30 王正明董事長 肥咖保財，為何台灣置產成首選？

15:30~15:45 陳春銅董事長 台灣置產建議及房產前景分析

15:45~16:00 綜合討論

(中時電子報)