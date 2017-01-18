海軍首位中校女艦長尤鐿濂曝光

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海軍首位中校女艦長尤鐿濂18日正式媒體面前曝光。（陳怡誠攝）

海陸AAV7登陸艇自海軍232中平軍艦下水搶灘。（陳怡誠攝）

海軍首位中校女艦長尤鐿濂18日正式媒體面前曝光，目前擔任海軍戰車登陸艦中平號艦長，過去曾擔任繼光艦電戰官、新康艦艦務長、中平艦兵器長及艦務長等艦艇資歷，今年一月一日奉派151艦隊中平軍艦擔任艦長。

(中時)