川普威力 現代汽車將在美投資31億美元

韓媒報導，現代汽車集團17日發布消息稱，將在接下來的5年間，在美國投資31億美元。這是在美國總統當選人川普向跨國汽車企業全方位施加投資壓力之後，現代汽車公司作出的應對。

川普不僅對福特、GM等美國汽車廠商施壓，連外國廠商豐田等也被要求在美國本土投資，並相繼拿到了投資的承諾。豐田汽車社長豐田章男曾於本月9日宣布：接下來的5年間將在美國投資100億美元的投資計畫，並強調是已有計畫的投資。

現代汽車集團社長鄭鎮行17日與外媒見面時宣布了這一投資計畫。該投資規模相較過去5年間在美的投資額（21億美元）相比增長50%。

南韓《東亞日報》指出，現代汽車集團的這一舉措將使韓國國內汽車產業遭受巨大打擊。韓國汽車產量去年落後於印度，在11年後首次退出五大汽車生產國。

(旺報)