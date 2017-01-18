田弘茂邀陳德銘金門見 盼陸方慎重考慮

海基會董事長田弘茂今天表示，如果時機合適，很期待和大陸海協會長陳德銘見面，會面的地點可以考慮從金門開始，希望大陸方面，慎重考慮這項提議。

海峽交流基金會今天和媒體年終餐敘，田弘茂在致詞時作上述表示。他說，大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘沒去過金門，因此誠懇地邀請他，希望大陸方面可以考慮。

面對大陸對「一中」的堅持，海基會是否會提出新的表述？田弘茂表示，兩岸的交流表述，總統蔡英文好幾次在多個場合上都講得很清楚，這些表述應該是做為未來兩岸互相啟動交流對話的基礎。

他說，「我們現在也希望斷斷續續用各種方式進一步累積善意」，表述方法，蔡總統已經談過了，「我沒有立場，也不應該再重新節外生枝」；要用什麼方法說服對方，大陸方面應該很清楚，「我認為時機到了，自然會有這樣的可能性」。

媒體追問新的表述方式是否在「九二會談的歷史事實」的基礎之上？田弘茂指出，「這由總統府發言比較好吧？」

至於邀請陳德銘到金門見面一事，是否有先和蔡總統談過？田弘茂沒有回應。1060118

(中央社)