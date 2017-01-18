韓擬放寬反腐法 餐飲上限增至5萬韓元

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南韓政府今天表示，反腐法「禁止不正當請託與收受財物法」規定公務員接受請客的餐飲金額上限，將從3萬韓元放寬至5萬韓元（約新台幣1350元）。

南韓聯合新聞通訊社報導，反腐法「禁止不正當請託與收受財物法」是由國會議員金英蘭在國會提出並獲通過的法案，因而又稱為「金英蘭法」。

據「金英蘭法」規定，公職人員出於社交和禮儀考慮收受的食品、禮品和紅白禮金數額，分別不得超過3萬韓元、5萬韓元和10萬韓元。

報導稱，由於相關請客標準過嚴，餐飲業受到重大影響，甚至影響到經濟景氣，因此，南韓政府決定上調公務員接受請客吃飯的金額上限。

據報導，目前南韓農林畜產食品部、海洋水產部、中小企業廳正展開調查，政府將在調查結束後，根據最後結果確定相關金額上限，新標準最快從3月開始實施。1060118

(中央社)