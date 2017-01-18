是否選2020總統 吳敦義：言之過早

參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，是否考慮選2020還「言之過早」，黨內要大公無私找最有能力且最沒瑕疵的人，如果這類人沒有意願，當然有可能找黨外優秀人選。

吳敦義中午接受廣播專訪時說，能不能把黨帶上來，這是一個非常嚴酷的考驗，在野時如何發揮在野的監督制衡力量，所以他說「民之所欲、常在黨心」，要把黨團、地方力量凝聚使黨壯大。

吳敦義說，2018是嚴酷考驗，若成績更糟，黨主席可能就要負責任。就算2018過關，2020黨內要大公無私，找最有可能當選且最沒瑕疵的人出來，若這類的人沒有意願或不夠條件，當然就有可能找黨外的優秀人選。

吳敦義也說，不要隨便找出一個人出來，做民調，然後民進黨樂於這個人出來灌票他，等到提名就水落石出，民調只剩下10%，「這種慘劇千萬不要再發生」。

至於為什麼有鴻海集團郭台銘這號人物，吳敦義說這一定是美國總統當選人川普(效應)，民眾會看川普、想台灣，認為非典型人選可以考慮，這是出於自然。

是否找前行政院長張善政搭擋選2020？吳敦義說，「我不能做這種評論」。

黨主席選舉傳出有人頭黨員入黨，吳敦義說，這很難釐清，如果是企業的忠貞國民黨員，鼓勵員工入黨，「你要我批評，我不敢去批評」，這種狀況會有，但如果有2000員工全都入黨，背離社會觀感，很可能會被指名是黨工吸收集體入黨，如果只挑20、30個，對黨有感情又何妨，很難分辨是不是人頭。

吳敦義說，他得知黨部有發動要求黨工拉新黨員入黨，甚至有給相當大的壓力，不過這東西很難有證據。，國民黨正值低潮，能爭取新黨員入黨是好事，黨部這樣要求不過分。主持人追問，發動動員是指「那個人」？吳敦義說，不一定，或許是主管命令，只要不要有弊端就ok。1060118

(中央社)