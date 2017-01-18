大溪警防搶演練 求逼真開色彈

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大溪警分局18日舉辦防搶演練，過程逼真。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪警分局18日舉辦犯罪預防宣導暨防搶演練，並在大溪區農會一心辦事處進行。警方為求逼真，還採訓練用色彈射擊，槍聲大作，並使用辣椒噴霧器朝假扮歹徒噴射，一旁洽公民眾也嚇一跳。

為了避免民眾誤會發生真搶案，大溪警方還設置兩名員警舉著「本演練為防搶演練，請各位民眾莫驚慌」等標語。大溪警分局長林信雄表示，針對各類防偷、防竊、防詐騙及案件，警方平時不但經常利用各種集會強化民眾宣導，亦相當積極偵辦防制。

(中時)