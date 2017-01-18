服役71年 海軍海豹號潛艦艙間大公開！

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我要評比

SS-792潛艦上士在前段魚雷發射間進行魚雷發射準備工作。（陳怡誠攝）

台灣服役71年的海軍茄比級海豹號潛艦（SS-792）艙間公開，潛艦內空間窄小，航行期間經常不見天日。

海豹號潛艦原本名USS-426 Tusk長牙號，在1973年10月18日在紐約移交給中華民國海軍接收。與海獅號潛艇同為目前全世界服役時間最久之現役潛艦。

(中時)