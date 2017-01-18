感謝過去付出 宜縣府消防局探視退休消防、義消

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宜蘭縣消防局長徐松奕(右)今探訪縣內退休消防、義消人員。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣消防局長徐松奕(左)今探訪縣內退休消防、義消人員。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣消防局長徐松奕(右)今探訪縣內退休消防、義消人員。（宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣政府消防局為維繫退休消防、義消人員之間情誼，今(18日)前往30名退休消防、義消家中拜訪、贈與毛毯，感謝他們過去為社會奉獻的辛勞。

消防局長徐松奕表示，宜蘭縣義消人員儘管無給職，大家卻憑著一股熱誠，積極投入災害搶救與各項消防工作，去年搶救火場任務，義消總計出動2,963人次，付出不亞於正式消防人員，

徐松奕說，藉由這次的關懷活動，感謝退休消防、義消人員對過去的貢獻付出，同時也配合將宜蘭縣政府政策，一同營造「敬老、親老、健康不老」高齡友善城市。

(中時)