盧彥勳男雙也輸 台將今天全軍覆沒

盧彥勳澳網男雙首輪出局。（本報資料照片／李弘斌攝）

台灣好手18日在澳網雙打4線作戰，可惜最後全軍覆沒。壓軸的「台灣一哥」盧彥勳搭配男單排名54的捷克好手維塞利（Jiri Vesely），以3比6、2比6不敵地主組合，於首輪落敗。

台灣好手在本屆澳網的主要賽事，剩下19日謝淑薇的女單第2輪、將遭遇世界排名第6的斯洛伐克好手西布可娃，以及詹謹瑋的女雙首輪賽事，與屬於陪襯性質的混雙比賽。

(中時電子報)