對付激進團體 印尼政府硬起來
印尼激進團體近來引發騷亂，印尼國安首長表示，不會姑息這些激進團體，相關單位會採取嚴厲手段，對付做出違法行為的民間組織。
「伊斯蘭防衛者陣線（FPI）」先前主導大批穆斯林上街抗議鍾萬學褻瀆可蘭經，引發騷亂。近日又有FPI成員攻擊鍾萬學選舉活動中的義診服務站，引發各界關注。
印尼副總統尤素夫．卡拉表示，不論是何人或什麼團體，做出不寬容的行為，都會被判罪。他呼籲不同的團體間應相互包容。
印尼政治、法律與安全事務統籌部長威蘭多（Wiranto）表示，警方將採取果斷行動，打擊違反法律的民間組織。
他說，印尼政府始終把法律放在第一位，印尼是民主國家，但也是有法律規定的國家，不是那些社團組織掌控的國家。
威蘭多指出，「伊斯蘭防衛者陣線（FPI）」發動的示威衝突造成民眾擔憂，特別是企業家們很擔心印尼局勢。
他強調，不論是哪一個民間組織，都不能對其他人採取強迫行為，如果涉及肢體衝突，警方一定介入處理。
印尼國軍總司令卡鐸（Gatot Nurmantyo）也呼應上述說法，他表示，國軍準備對反對印尼「建國五原則」（Pancasila）的激進團體展開行動。「建國五原則」強調多元包容、求同存異。
他說，反對印尼建國五原則的激進團體已經失去改革的精神和理想，這些團體妨礙的印尼建設發展的潛力，國軍會採取必要行動。1060118
(中央社)
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