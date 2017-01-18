陳怡潔：與美簽FTA需深思 勿操之過急

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔今天表示，在與美國簽訂FTA前，首先要面臨美豬是否開放的問題，未來如何避免衝擊性的品項，又能簽成FTA，是需深思的，此議題切勿操之過急。

參加美國總統當選人川普就職典禮、由前行政院長游錫(方方土)擔任團長的代表團16日啟程，團員包括台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、立法委員陳怡潔、國安會諮詢委員童振源等人。

陳怡潔今天透過臉書表示，抵達美國的第一個行程，祝賀團一行前往紐約辦事處聽取簡報並參觀辦公大樓，並與華文媒體茶敘。茶敘中，她表達了對於台美關係親近，僑胞朋友更是重要的關鍵，也藉此轉達親民黨主席宋楚瑜對僑胞朋友們的問候及關懷。此外，更期盼能與海外的僑胞朋友一起努力，讓台灣這60多年來得來不易的民主及外交關係都能夠更加穩固茁壯。

陳怡潔說，茶敘記者會中，執政政府也提及對於簽訂FTA的期待。問題是台美簽訂FTA的可能性有多少？台灣尋求以貿易實體與其他國家簽訂FTA，至今只有與邦交國巴拿馬、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、多明尼加等五國，另外是與大陸簽訂ECFA，因此在與無邦交國尋求簽訂FTA的難度似乎相當高。

陳怡潔指出，而在與美國簽訂FTA前，首先要面臨美豬是否開放的問題，未來如何避免衝擊性的品項，又能簽成FTA，是需深思的問題。她認為，此議題切勿操之過急，美方是否真有意願與台灣簽訂「公平對等」的FTA更是應該堅守的基本原則。

陳怡潔說，對於台灣未來發展的願景，如何帶動台灣經濟並讓台灣在國際上增加能見度，讓國際「看見台灣」，更是朝野共同努力的目標。1060118

(中央社)