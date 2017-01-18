兩岸和平統一 張京育：需消解很多心結

前陸委會主委張京育今天針對前國防部副部長林中斌指兩岸和平統一可能性絕對存在表示，可能性當然存在，但兩岸還要消解很多心結，雙方要想辦法相向而行，才能真正統一融合。

媒體報導，林中斌日前接受專訪時表示，兩岸和平統一可能性絕對存在，只是時候未到。林中斌指出，中共19大後，兩岸會有新的局面，相信從2018年起兩岸交集可能性將增加。

對此，張京育今天出席中華湖湘文化發展協會第三屆第二次會員大會前受訪表示，兩岸和平統一當然是有可能性，但雙方還要消解很多心結，雙方領導階層要想辦法相向而行，才能真正統一融合。

張京育說，以今天兩岸的情況來講，還會遇到相當多的困難，雙方的領導階層確實要多費心，這需要雙方共同努力，若有一方往相反方向，就會延緩、甚至破壞兩岸和平統一的過程。

張京育指出，總統蔡英文身為中華民國的總統，認同中華民國的憲法，並按照憲法的精神處理兩岸關係，這應該是順理成章的事情。

另外對於兩岸是否要簽署和平協議，張京育表示，有協議比沒協議好，和平只是一種狀態，沒有保障，若透過平等協商達成和平協議，讓兩岸和平狀態固定下來，相信這是兩岸人民之福 ，但這需要雙方去努力。1060118

(中央社)