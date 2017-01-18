響應新南向 165師資生赴東南亞
教育部響應政府「新南向」運動，一共選送165名師資生到新南向國家進行教育見習或實習。
教育部次長蔡清華表示，為了讓未來老師更有國際觀，體驗不同文化對教學現場的影響，新年度鼓勵師資培育大學帶師資生到海外見習和實習，有36案提出申請，其中有20個案子到新南向國家，包括澳洲、紐西蘭、馬來西亞、越南、新加坡、印尼等。
根據規定，海外教育見習至少要2週，實習則是2個月以上，但也有師培學校要求進行6個月的實習。蔡清華說，很高興師資生願意到國外學習，拓展國際視野和素養。
教育部師資培育及藝術教育司司長張明文表示，今年首度補助師資生海外見習和實習，除了擴展國際觀，也希望未來可以到國外任教，增加台灣教師的國際移動力。
張明文表示，教育部今年度投入新台幣2079萬元經費，如果效果好，會再爭取更多的預算。這次有很多人是到比較少接觸的學校，例如德國的華德福學校，希望未來可以帶來不一樣的教育想法。
蔡清華表示，他開始擔任師資培育大學教授時，就希望學生到海外見習，擔任高雄市教育局長時，幾乎每年都會接待海外學生來台實習，效果非常好。但那時受限於法規，學生實習每個月都回校接受輔導，現在科技發達，透過視訊就可達成，各校也會安排教師隨行，給予師資生協助。1060118
(中央社)
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