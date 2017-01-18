關窗躲落塵 2家險一氧化碳中毒

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(中央社記者邱俊欽桃園18日電）桃園市中壢區的2家民眾，疑似為了避免泰豐輪胎大火所飄出的落塵進入室內，在緊密門窗下，造成熱水器燃燒不完全，差點造成一氧化碳中毒，所幸緊急送醫後，並無大礙。

中壢區泰豐輪胎公司廠區昨天發生大火，火勢在今天清晨5點30分殘火處理完畢，但從昨天傳出火勢發生後，陸續有落塵飄散，居民更是緊密門窗。

消防局表示，昨晚接獲2起報案，民眾疑似為了避免泰豐輪胎大火所飄出的落塵進入室內，緊密門窗，造成室內空氣流通不良，加上熱水器瓦斯燃燒不完全下，造成一氧化碳濃度過高，所幸及時發現後，送醫觀察，並無大礙。

消防局也再度呼籲，室內通風的重要性，同時建議家中要裝置一氧化碳偵測器，才能避免發生中毒事件。1060118

(中央社)