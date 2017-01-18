澳網男雙賽事 盧彥勳首輪出局
台灣網球一哥盧彥勳今天在澳網男雙賽事出擊，可惜遭地主組合以直落二盤數擊敗，於首輪出局。
2017年首場網球大滿貫賽事，澳洲公開賽（Australian Open）16日起在澳洲的墨爾本進行。
盧彥勳這次與捷克選手維塞利（Jiri Vesely）搭檔，今天在男子雙打賽事對上澳洲選手波曼斯（Marc Polmans）與惠廷頓（Andrew Whittington）的組合。
盧彥勳/維塞利首盤先被對手破發，陷入0比3落後，第7局雖回破成功，但隨即又被破發，只能先以3比6讓出。
次盤一開局盧彥勳/維塞利又接連在第1局、第3局兩度被破發，連丟4局的情況下大幅落後，最終再以2比6輸掉比賽。
終場盧彥勳/維塞利就以3比6、2比6，遭對手以直落二擊敗，在首輪出局。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。