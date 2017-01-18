澳網男雙賽事 盧彥勳首輪出局

我要評比

台灣網球一哥盧彥勳今天在澳網男雙賽事出擊，可惜遭地主組合以直落二盤數擊敗，於首輪出局。

2017年首場網球大滿貫賽事，澳洲公開賽（Australian Open）16日起在澳洲的墨爾本進行。

盧彥勳這次與捷克選手維塞利（Jiri Vesely）搭檔，今天在男子雙打賽事對上澳洲選手波曼斯（Marc Polmans）與惠廷頓（Andrew Whittington）的組合。

盧彥勳/維塞利首盤先被對手破發，陷入0比3落後，第7局雖回破成功，但隨即又被破發，只能先以3比6讓出。

次盤一開局盧彥勳/維塞利又接連在第1局、第3局兩度被破發，連丟4局的情況下大幅落後，最終再以2比6輸掉比賽。

終場盧彥勳/維塞利就以3比6、2比6，遭對手以直落二擊敗，在首輪出局。1060118

(中央社)