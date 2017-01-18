執行署與金融機構合作扣帳戶 提醒欠繳民眾儘速繳清

法務部行政執行署表示，為清理大量機車燃料費欠繳案件，去年與金融機構合作，扣押部分欠繳民眾的帳戶以利繳款，但因金融機關協助繳款，要另扣250元手續費，提醒欠繳小額燃料費的民眾儘速繳清，以保障權益。

執行署表示，各分署最近3年受理大量監理（含裁決）案件，去年度高達551萬餘件，其中以欠繳機車燃料使用費為大宗，但欠費金額只有300元、450元或600元不等，為執行大量的小額監理（含裁決）案件，已與金融機構建立「批次查詢義務人存款餘額」機制，以貫徹公權力。

執行署去年11月間通令各分署洽請金融機構提供義務人存款餘額資料，各分署再依各金融機構提供之義務人存款餘額，辦理扣押義務人存款。總計扣押49萬餘義務人之帳戶，已扣押款項共達9億餘元。

執行署強調，依金融機構之收費標準，其協助執行分署收取1筆待徵金額，即須由義務人帳戶另外扣取250元手續費，為避免小額欠費的民眾，被額外扣取250元的手續費，已請各分署暫緩核發收取命令，讓民眾有自動繳款之機會，特呼籲欠費的民眾，可向監理機關查詢欠繳的金額，並儘速自行繳款，以保障權益。

(中時)