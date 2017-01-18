台灣代表團見川普團隊？游錫堃：見到也不會說

慶祝美國總統川普就職台灣代表團一行在團長游錫堃率領下於17日晚間抵達華府，將在20日參加在華府國會山莊舉行的美國總統當選人川普與副總統彭斯的就職大典。(江靜玲攝）

白宮前典禮看台已搭起，週邊警戒森嚴。（江靜玲攝)

大批民眾已逐漸湧入華府準備參加示威遊行，許多人表示將在20日關閉電視，拒看川普就職典禮。(江靜玲攝）

慶祝美國總統川普就職台灣代表團一行在團長游錫堃率領下於17日晚間抵達華府，將在20日參加在華府國會山莊舉行的美國總統當選人川普與副總統彭斯的就職大典。

抵達華府前，游錫堃一行在紐約召開的記者會中強調，此行期盼達成美台深化經貿合作、共謀亞太和平、以及協助台灣參與國際組織。對於出席就職典禮是否會見川普執政團隊，游錫堃則表示，外交部安排中，但依過去台美之間的慣例與默契，即使見到也不會對外公開。

停留華府期間，除參加川普就職典禮外，代表團一行並將拜會此間智庫，與僑界餐宴，參與雙橡園音樂會等。

值此同時，華盛頓特區白宮和國會一帶，從19日早上7時，進入嚴格管控。區域內居民均已接獲不得在路邊倚靠車子，出入必須攜帶護照或其他證明身份文件，以備檢查。

大批支持和反對川普的民眾也已在這今明兩天陸續進入華盛頓特區，甘迺迪中心一帶已成為大型遊覽車停放集中區。面對兩陣對峙，一名歷經美國4任總統就職典禮的華府居民表示，從未見過總統就職典禮有這麼多示威者湧入，感嘆「2016這場選舉，真正撕裂美國！」。

(中時)