洪秀柱：邀黨主席參選人參與選務會議
中國國民黨主席洪秀柱訪美時表示，為讓黨主席選舉做到公平、公正、公開，回台後將邀請有意參選的同志，定期參與黨中央有關競選事務的規劃會議。
洪秀柱於美中時間17日上午拜會芝加哥的中華會館，並率領當地僑領為國父銅像獻花。隨後抵達休士頓，趕赴僑胞晚宴。
洪秀柱說，黨主席選舉，競爭不等於鬥爭，過去一個人出來選舉的時代已經過去了，目前每一位宣布參選的同志，都是國民黨長期培養的人才，均是優秀人選，希望在競選期間各自陳述將如何帶領黨，讓黨員選擇最合適的人選。
洪秀柱表示，希望競爭而不鬥爭，論述而不揭短；競選過程中難免會有支持者間的攻擊言論，但檯面上的同志一定要呼籲支持者們理性、克制，且最重要的是經過公平競爭後，不論誰出線，全黨都要全力支持當選人。
洪秀柱更表示，為了消除疑慮，讓這場黨主席選舉做到公平、公正、公開，她回台灣後將邀請所有有意參選的同志，定期參與黨中央有關競選事務的規劃會議；她強調，讓一切攤在陽光下，放在大家面前，尊重遊戲規則，進行一個真正的民主之爭。1060118
(中央社)
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