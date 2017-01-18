高麗菜價跌 中市：督促果菜市場調節
今年冬天氣溫偏暖，高麗菜生長快速，市場供應量增加，導致價格下跌。台中市農業局表示，台中市主要產區均採收完畢，將督促果菜市場調節供需，發揮平抑物價功能。
台中市議會國民黨團今天召開記者會，關切高麗菜價下跌問題。農業局指出，全台高麗菜主要產地在彰化、雲林、嘉義等地，而台中市產地大宗則在和平區梨山，約511公頃，已採收完畢。
另外，除了和平區外，面積較大的產區有后里區約13公頃、清水區約11公頃，經與農會了解，清水地區農友日前以1顆新台幣10元供民眾採摘，半天即售完；后里地區已採收的高麗菜也已售完。
對於尚未採收的高麗菜，農業局會持續了解，如監控價格每公斤低於4.4元，將啟動產銷失衡因應措施計畫，利用農業發展基金，輔導、補助農民進行轉作、採後處理加工等，或向農友採購，透過食物銀行發送弱勢團體。
台中市經發局指出，近期蔬菜因到貨量多，價格較低，以高麗菜為例，根據台中果菜批發市場資料顯示，近一週的每日平均交易量約1萬6533公斤，為所有蔬菜交易量的第一名，平均價每公斤5.2元。
為平抑物價，經發局將持續督促轄內果菜批發市場調節供需，並協調農民團體避免一次大量出貨，影響價格。1060118
(中央社)
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