火燒輪胎廠 環保局：戴奧辛數值1周後出爐
桃園市中壢區昨天發生泰豐輪胎工廠火燒14小時事件，長庚醫院腎臟科主任顏宗海表示，輪胎燃燒不完全很容易產生戴奧辛、多環芳香碳氫化合物等有害物質。對此環保局則表示，戴奧辛的測量值得等1周才出爐，目前仍無法知道確切的嚴重狀況。
顏宗海指出，輪胎燃燒不完全很容易產生戴奧辛、一氧化碳、一氧化硫、二氧化硫、多環芳香碳氫化合物等有害物質，有毒氣體不但會刺激呼吸道，還可能導致氣喘、咳嗽、胸悶等症狀，且戴奧辛屬脂溶性進入人體後排除不易，附近居民這幾天出門應盡量配戴活性碳口罩。
環保局則表示，目前桃園市空氣品質檢測結果都是介於普通至良好之間，民眾不需要太過擔心，前天火災現場揮發性有機物濃度檢測是0.79ppm，數值不高，研判主要污染物是碳黑產生的粒狀物，但民眾最關心的戴奧辛濃度，因為屬微量物質得送檢，還需1周時間才能知道數值。
(中時)
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