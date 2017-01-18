藝人騎馬意外多 經典「超人」最慘終身癱瘓
天王劉德華今(18日)驚傳在泰國拍廣告，卻遇馬匹不受控制，害劉德華慘摔還遭狠踩，腰脊重挫，然而回顧國內外藝人騎馬常出意外，令人最印象深刻的便是台灣第一名模林志玲2005年摔馬，如今已恢復健康，而傷勢最嚴重的當屬「超人」克里斯多夫李維（Christopher Reeve），他因此終身癱瘓，2004年逝世。
克里斯多夫李維曾演過4集《超人》，豈料在1995年因一場墜馬意外，導致頸部以下終身癱瘓，後半輩子都要靠輪椅代步，行動受阻，使他一度絕望想過自殺，之後受訪表示，看到兒子家人如此需要他，便讓他決定好好活下去，之後還和妻子成立「克里斯多夫李維與唐娜李維癱瘓資源中心」，研究人類幹細胞，造福人群。
2005年台灣第一名模林志玲到大連拍廣告，驚傳摔馬導致胸腔六根肋骨骨折，經紀人形容她的傷勢嚴重疼痛，「就連笑都很難」，父親林繁男第一時間奔往大陸探愛女，父女相見直掉淚，之後林志玲花300萬坐醫療專機返台，住進台大醫院治療，半個月後才出院回家休養。
「蘭陵王」馮紹峰2014年拍攝電影《西遊記之孫悟空三打白骨精》時，也因馬匹受驚失控墜馬，當時他穿著唐僧的造型，當場被約550公斤的白馬和道具壓住，當場痛暈，送醫後經診斷發現是腿骨斷裂，要求他至少休息兩個月，但他不願延遲拍攝進度，才休養半個月就重回片場，敬業態度令人佩服。
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(中時電子報)
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