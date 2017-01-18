張時田個性圓融 任新埤鄉代表50年回鍋當主席

新埤鄉第20屆新任主席交接儀式，連任12屆服務近50年的代表張時田(左)以9票當選。(謝佳潾攝)

連任12屆服務近50年的代表張時田，以9票當選新埤鄉代會第20屆新主席。(謝佳潾攝)

新埤鄉第20屆改選新主席現場。(謝佳潾攝)

新埤鄉代表會繼上周五罷免主席成功後，18日召開臨時會改選新主席，連任12屆服務近50年的代表張時田以9票當選，這不僅是他回鍋第4次當選主席，票數更是前所未見的一面倒，無黨籍的他再次展現圓融性格，瓦解藍綠間的對立氛圍。

今年77歲的張時田，28歲那年首次選上鄉代表，其後便一路連任至今，長達半世紀的鄉代角色，讓他練就一身好功夫，雖是無黨籍身分，但圓融的個性讓他成了藍綠派系間的最佳溝通橋樑，第16、17、18屆的鄉代主席即由他獲選出任。

張時田說，新埤的政治派系問題很明顯，之前3屆當選主席的票數，幾乎都是5比6拉鋸戰，這次第20屆補選是首次拿到9票，也是出席人數一面倒的高票，很謝謝大家的抬舉，將會盡好份內工作為鄉民爭取好福利，並降低藍綠派系、公所及代表會間的對立氛圍。

「團結一氣才有朝氣。」他強調，當代表間有溝通不良的問題產生時，對內對外都有相當大的壞影響，所以他一直主張和諧，唯有團結努力才能盡責造福鄉民。

今日上午10時許，鄉代會準時召開臨時會改選主席，前主席曾金寶及另一代表蘇德旺，繼上周五未出席罷免臨時會後，依舊沒出現在改選投票現場，而出席的9名代表僅花約10分鐘即選出新任主席，過程一團和氣，新主席張時田也當場與代理主席潘榮宗進行交接儀式，正式成為新埤鄉第20屆鄉代主席。

(中時)