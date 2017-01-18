北科大開發長青花台 讓長者坐著拈花惹草

長照社會來臨，台科大師生團隊設計「ElderGreen」園藝治療花台，讓長者輕鬆「坐」綠手指。（北科大提供）

高齡化社會來臨，多項研究已指出，「園藝治療」對於老人安養、失智症照護有正面幫助。不過傳統園藝課的花台、苗圃，需搭配多名志工幫忙人力，肌力不足的長者，不耐久蹲，台北科技大學工業設計學系師生打造出適合園藝治療課程使用的長青花台「ElderGreen」，花台結合桌子，除了方便輪椅使用者之外，一般的高齡者舒適「坐著」就可當綠手指。

長青花台「ElderGreen」已在台北市的安養院「台北市私立愛愛院」實際使用1年多，去年榮獲iF公益設計獎肯定，還在「史丹福銀髮設計競賽」亞洲區大賽獲得優勝，今年4月將飛往美國史丹福大學參與全球決賽、參與創業工作坊，角逐1萬7000美元的總獎金。

長青花台由台北科大工設系副教授鄭孟淙指導創新設計碩士班鄭創元、張耕慈、李昊哲，將梯形的桌子中間挖空，放入大型盆栽，桌腳還裝有輪子可以推動，最特別的是，將整個花台設計出梯形的造型，只要6個花台，就能組合出一個圓形。

鄭孟淙介紹說，這項順應高齡化趨勢的設計，是接受科技部專案補助的計劃，花費近8個月、經歷6次的打樣。以往園藝課程時，需到苗圃或是傳統花台，現場要搭配多志工人力幫忙，但高齡者普遍膝蓋無力；而長青花台「ElderGreen」以模組化設計，可依園藝課程及高齡者的需求，作個別化的調整，只需要一位園藝治療師站立於中心位置，便可輕鬆授課與長者互動，掌握全場。

(中時)