不是第一次！劉德華曾拍戲墜馬險遇死劫

劉德華10年也曾發生墜馬意外。（圖／翻攝自陸網)

天王劉德華傳出在泰國拍廣告不慎墜馬，腰脊骨被踩裂，令粉絲相當擔心，其實，這不是他第一次墜馬，在拍攝電影《投名狀》時，他也曾因馬爆衝，差點遇死劫，還好他「跳馬逃生」，才免於更大傷害。

劉德華在拍電影《投名狀》時，因為有不少爆破特效，他看到一旁馬兒都受到驚嚇，就用黑布將馬眼睛蒙住，未料，馬兒卻出鏡後卻沒停下來，反而一直往前衝，他勒住馬也沒有用，而前方剛好有個山谷，約有深達50公尺的深溝，他險些喪命，趕緊「跳馬逃生」。

而現場相當危險，身後還是有大批馬群不斷爆衝，工作人員都超擔心他的安危，好在他穿著堅硬盔甲保護，才免於更大傷害。

(中時電子報)