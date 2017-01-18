疑自撞電線桿 男駕駛身亡

一台黑色休旅車疑自撞電線桿身亡，事故原因仍待警方釐清。(高錦如攝)

黑色休旅車撞擊力道過猛，造成車頭凹陷，現場零件散落一地。(高錦如攝)

今下午兩點多一台黑色休旅車行經嘉義竹崎鄉灣橋北極殿，一名年約4、50歲的男性駕駛疑自撞電線桿死亡，後座一名男性友人則輕傷送醫急救，因撞擊力道過大，造成車頭全毀，車體零件散落一地，由於當時附近住戶都在休息，沒人看到案發情況，詳細原因仍待警方調查。

(中時)