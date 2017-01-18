培養國際觀 教育部送師資生到海外見習、實習

我要評比

教育部次長蔡清華（右）及師資司長張明文（左）表示，將送國內師資生出國見習或實習。（林志成攝）

為讓我國未來教師更具國際觀，教育部從國內師培大學中，選出294個師資生，在今年寒假及暑假將送他們到11個國家見習或實習，每人最多補助20萬元，培養他們的「國際移動力」，以在畢業後有能力在國內或國外任教。

教育部次長蔡清華表示，他從1987年起就擔任師資培育大學的教授，每年都會遇到一些國外學生到台灣來見習或實習，他覺得這種方式很棒，有助於學生成長，但國內大學師資生受限於制度，無法到國外開拓視野，相當可惜。

教育部去年8月公布補助辦法，鼓勵師資培育大學選送師資生赴國外高中以下學校、幼兒園、境外台灣學校學習新知。依照規定，師資生半年實習，每月要回原就讀大學接受1天輔導及培訓。教育部現調整作法，師資生如在國外實習，就不用每月回原大學去，可透過視訊方式接受越洋輔導。

這個計畫首次舉辦，共有24所師培大學提出36件申請案，經教育部審查後，今年寒假及暑假將選送294位師資生及帶團教師36人前往11個國家見習2周或實習2到6個月，核定補助經費2079萬元。

蔡清華說，今年將送出國的294位師資生中，165位將前往澳洲、紐西蘭、馬來西亞、越南、新加坡及印尼等「新南向國家」，另外129位則送往美國、德國、加拿大及日本等國家。

教育部師資司長張明文表示，這次送出國的師資生，讓他們盡量體驗跟台灣不同的教育文化，譬如清大師資生就要到德國華德福學校見習、輔大師資生則會到澳洲推動全人教育的「河流學校」見習、文藻外語大學師資生在國外實習長達半年。

張明文表示，師資生到國外去，見習生每人最多補助10萬元、實習生最多20萬元，還會有老師隨團前往，以便就近照顧他們。如果今年成效不錯，未來將擴大辦理規模。

張明文說，希望藉由這項計畫，為國內師資培育帶來正向改變，師資生畢業後，不是只能在國內任教，也可將觸角伸向國外，譬如一些海外台商子地學校就非常希望有台灣的老師前往工作。

(中時)