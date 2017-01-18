川普就職花費預破紀錄 但典禮活動將變短變少

為了川普的就職典禮，白宮前已經蓋了遊行用的舞台。(美聯社)

紐約富豪川普(Donald Trump)將在周六正式就職美國總統，其就職典禮的花費預計將打破前任總統的紀錄，但美國媒體指出典禮的活動將會比以往來的少和時間也比較短。

根據《紐約郵報》(New York Post)，川普在典禮前將先到阿靈頓國家公墓獻上花圈，再到美國總統就職前必定會入住的國賓館布萊爾宮(Blair House)入住一晚，隔天在典禮前他將前往附近教堂參加私人家庭禮拜，再與前任歐巴馬(Barack Obama)總統一家在白宮茶敘，之後這兩家會一同出發，到美國國會大廈參加就職典禮。

川普的就職典禮活動規模預計將比歐巴馬的少，光是遊行就會變得比較短，因為參加的團體比過去少。川普就職委員會的Boris Epshteyn表示，這是因為川普的就職典禮的重點是準備開工。這次典禮舉辦的派對也比過去少，只有兩個官方舞會和一個為軍方舉辦的晚宴，歐巴馬首次當選後的就職典禮，總共舉辦了10場官方舞會。

但川普的就職典禮花費預計高達1.75億到2億美元，他的就職典禮委員會傳出已經獲得了9,000萬的相關捐款，遠比歐巴馬在2009年募得的5,500萬美元和2013年募得的4,300萬美元來的高。

參加川普就職典禮的明星也比以往總統就職時來的少，根據路透社(Reuters)報導，法蘭克林‧羅斯福總統上任時，查理‧卓別林(Charlie Chaplin)等著名影星都有出席，但今年歌星如艾爾頓‧強(Elton John)等都拒絕在川普就職典禮上表演。目前確認將出席的表演者只有一摩門教唱詩班、歌星Jackie Evancho和歌舞表演團Rockettes，就連Rockettes的舞者中也有人不願出席。

美國官員預計約80萬人將出席川普的就職典禮，遠比歐巴馬2009年上任時參加的就職典禮的180萬人少。蓋洛普民調公司(Gallup)今年1月4日到8日做的民調也顯示，川普的支持率已經降到了40%。

(中時電子報)